Basket: décès de l'arbitre international Pape Alioune Fall, le démarrage de la saison reporté

Suite au décès de l'arbitre international Pape Alioune Fall survenu hier-mercredi 30 décembre 2020, la Fédération Sénégalaise de Basket Ball a décidé de reporter le démarrage du championnat national de Division 1 initialement prévu le 02 Janvier 2021 jusqu'au samedi 9 Janvier 2021.



La programmation de la 10e journée reste et demeure valable ainsi qu'elle a été élaborée dans la circulaire de la CFC N°01 du 28 décembre 2020, rappelle l'instance dirigeante. Qui annonce dans un communiqué parvenu à PressAfrik, que la réunion avec les Ligues et les présidents des clubs de Division 1 se tiendra le mardi 5 Janvier 2021 à 18h.



Par ailleurs, la Fédération sénégalaise exprime sa compassion au corps arbitral et présente ses sincères condoléances à la famille de Pape Alioune Fall.