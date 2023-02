Basket – éliminatoires Mondial 2023 : battu par la Tunisie, le Sénégal n’ira pas à la Coupe du monde

Le Sénégal ne participera pas à la prochaine Coupe du monde. Les « Lions » ont été battus par la Tunisie (70-53) en match de la 6ème et dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023.



Défait par le Sud Soudan (83-75) et la Tunisie, le Sénégal ne décrochera pas sa 6ème qualification au Mondial, après 1978, 1998, 2006, 2014 et 2019.



Le Sénégal joue son dernier match face au Cameroun ce dimanche.



La prochaine Coupe du monde est prévue du 26 août au 10 septembre au Japon, en Indonésie et aux Philippines.





Résultats 1ère journée

Poule F

vendredi 24 février 2023

Cameroun / RD Congo (85-56)

Soudan du Sud / Sénégal (83-75)

Tunisie / Egypte (67-71)







Programme 2ème journée

Samedi 25 février

RD Congo / Soudan du Sud (82-61)

Sénégal / Tunisie (70-53)

17h00 Egypte / Cameroun



Programme 3ème journée

Dimanche 26 février

12h00 Tunisie / RD Congo

14h30 Cameroun / Sénégal

17h00 Soudan du Sud / Egypte