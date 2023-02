Basket- éliminatoires Mondial 2023 : le Cap-Vert décroche la dernière place, les cinq mondialistes connus

La Coupe du monde basket-ball aura lieu du 25 août au 10 septembre en Indonésie, au Japon et aux Philippines. L'Afrique a dû attendre la 6ème et dernière fenêtre des éliminatoires, disputée le week-end, pour connaître ses 5 représentantes au Mondial 2023. Il s'agit du Sud Souan, de l'Egypte, de la Côte d'Ivoire, de l'Angola et du Cap-Vert.



Le Sud Soudan, indépendant en 2011, va disputer sa toute première Coupe du monde. Les Bright Stars ont terminé premier de la poule F avec 23 pts+170. Ils sont suivis au classement par les Pharaons d'Égypte, qui ont terminé 2ème avec 20 pts +115, La Côte d'Ivoire (1ère, 18 pts+75) et l'Angola (2ème, 16 pts+111) ont décroché les deux tickets de la poule E.



Le Cap-Vert, qualifié comme meilleur 3ème des poules E et F, complète le tableau des 5 représentants africains au Mondial 2023.



Le Sénégal rate la qualification

Le Sénégal (3ème, 19 pts+78), qui visait une troisième qualification d'affilée, après 2014 et 2019, ne verra pas l'Asie. Les hommes de Desagana Diop, qui avaient besoin de deux victoires pour valider leur billet, ont été pénalisés par deux défaites concédées devant le Sud Soudan (83-75) et la Tunisie (70-53).



Leur victoire, hier dimanche, devant le Cameroun n’a pas suffi aux « Lions » pour chiper la place de meilleur 3ème au Cap-Vert (3ème, 16 pts +35), vainqueur de la Côte d’Ivoire.