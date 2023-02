Basket – éliminatoires Mondial 2023 : le Sénégal débute par le Soudan, ce vendredi

Après avoir survolé la manche aller avec un carton plein avec trois victoires, le Sénégal entame ce vendredi, la manche retour.

Premiers adversaires des « Lions » dans cette manche retour de la 6ème et dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 en terre égyptienne, les Bright Star du Sud Soudan.



La rencontre de cet après-midi sera leur 3ème confrontation de l’histoire. En effet, lors de leurs deux dernières confrontations, le Sénégal avait pris le meilleur sur le Sud Soudan. D’abord, lors de l’Afrobasket 2021 à Kigali au Rwanda (104-74) et ensuite en dernier à Monastir en Tunisie lors de la 5ème fenêtre des éliminatoires (69-66).



En plus des 2-0, le Sénégal est la seule équipe jusque-là à s’être imposée contre le Soudan du sud dans ces éliminatoires.

Les « Lions » ont besoin de deux victoires pour valider leur billet pour l’Asie. Et cela démarre par le Sud Soudan, avant d’affronter la Tunisie samedi et le Cameroun dimanche.



Avant le duel Sud Soudan / Sénégal, en match d’ouverture de la poule F, le Cameroun ira à l’assaut de la RD Congo.



Programme 1ère journée

Poule F

vendredi 24 février 2023

12h00 Cameroun / RD Congo

14h30 Soudan du Sud / Sénégal

17h00 Tunisie / Egypte



Programme 2ème journée

Samedi 25 février

12h00 RD Congo / Soudan du Sud

14h30 Sénégal / Tunisie

17h00 Egypte / Cameroun



Programme 3ème journée

Dimanche 26 février

12h00 Tunisie / RD Congo

14h30 Cameroun / Sénégal

17h00 Soudan du Sud / Egypte