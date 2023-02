Basket – éliminatoires Mondial 2023 : le Sud Soudan bat le Sénégal et se qualifie à la Coupe du monde

Le Sud Soudan a battu le Sénégal, ce vendredi en match comptant la 6ème et dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial masculin 2023. Les Bright Star remportent le match face aux « Lions » (83-75) et se qualifient pour la première à la Coupe du monde de basket-ball.



Le Sénégal doit impérativement remporter ses deux matchs restants pour espérer se qualifier à la Coupe du monde. Les hommes du coach Desagana Diop affronte la Tunisie samedi et le Cameroun dimanche.



En match d’ouverture de la poule F, le Cameroun a dominé la RD Congo (85-56).



Programme 1ère journée

Poule F

vendredi 24 février 2023

Cameroun / RD Congo (85-56)

Soudan du Sud / Sénégal (83-75)

17h00 Tunisie / Egypte



Programme 2ème journée

Samedi 25 février

12h00 RD Congo / Soudan du Sud

14h30 Sénégal / Tunisie

17h00 Egypte / Cameroun



Programme 3ème journée

Dimanche 26 février

12h00 Tunisie / RD Congo

14h30 Cameroun / Sénégal

17h00 Soudan du Sud / Egypte