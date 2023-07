Basket - préparation du Pré-Tournoi de Qualification Olympique : Desagana Diop convoque 22 joueurs

Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine Desagana Diop convoque 22 joueurs en vue de la préparation du Pré-Tournoi de Qualification Olympique (TQO), prévu à Lagos au Nigeria du 12 au 20 Août 2023. Le Sénégal jouera contre le Nigeria, le Cameroun, le Mali et l’Ouganda.



Pour ce qui est de l’équipe nationale, le sélectionneur a fait appel aux cadres à l’image du capitaine Gorgui Sy Dieng, Youssopha Ndoye, Mamadou Lamine Sambe.



Desagana Diop a également fait confiance aux jeunes qui s’étaient illustrés lors de l’Afrobasket 2021 ou des éliminatoires de la Coupe du monde : Brancou Badio, Ibrahima Fall Faye, Mamadou Faye, Pape Moustapha Diop, Boubacar Toure, Mouhamed Alga Ndiaye et Jean Jacques Boissy.



En plus de Babacar Sané, Amar Sylla, Ibou Dianko Badji et Khalifa Diop qui s’ajoutent à ce groupe.





Liste des 22 joueurs convoqués