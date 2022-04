Basketball – N1 Masculin : deux affiches en vedette US Rail / JA et USO/ UGB

Les férus de la balle orange de la Cité du Rail ne chômeront pas ce dimanche. Au menu, de la 7ème et dernière journée de la phase aller dans la poule A, l’attraction US Rail (6ème, 8 points) contre JA (3ème, 9 points).



En rendant visite au Cheminots de l’US Rail, ce dimanche, les JA-men auront comme objectif principal de terminer l’acte 1 du championnat sur le podium. Pour y arriver, les hommes du coach Momo pourront compter sur l’adresse de leur meilleur scoreur camerounais, Arnold Akola (75 points en 6 matchs).



Victorieuse du derby de la Cité du Rail lors de la précédente journée face à l’ASC Thiès, l’US Rail veut enchaîner une 2ème victoire de rang dans son jardin du Stade Lat Dior. Pour se tirer d’affaire face à la monstrueuse équipe de la JA, les Cheminots pourront compter sur leur tireur d’élite, Pape Magatte Kounta, bourreau de l’ASC Thiès avec ses 18 points.



USO vs UGB, choc au sommet de la poule B

Auparavant, la Ville de Dakar (2ème, 10 points), qui est sûre de terminer 2ème de cette phase aller, croisera le fer avec la lanterne rouge, Port (8ème, 7 points). En raison du décès du meneur ivoirien des Etudiants de l’UCAD, Cyrille Jean Benoît Sie, la rencontre qui devait opposer DUC (1er, 12 points) et l’ASC Thiès (4ème, 9 points), ce samedi, a été décalée au mercredi, rapporte le quotidien sportif "Stades".



Par contre, le choc au sommet de la poule B de cette journée mettra aux prises, ce dimanche, USO (2ème, 11 points) et UGB (3ème, 11 points). Le vainqueur de ce choc entre Etudiants et Lébous terminera 2ème de la phase aller. Auparavant, ce samedi, l’AS Douane (1ere, 12 points) qui est sûre d’être sacrée championne de la phase aller, rend visite au SLBC (8ème, 6 points). Si dans cette rencontre les Gabelous veulent conserver leur invincibilité, les Saint-Louisiens quant à eux auront à cœur de mettre fin à leur série noire de 6 défaites en 6 matchs.



Programme de la 7ème journée



Samedi 9 avril 2022

Poule A :

Louga BC vs Bopp à 16h30 au Terrain de la Préfecture

Poule B :

SIBAC vs ASFA à 10h00 au Stadium Marius Ndiaye

SLBC vs Douane à 15h00 au Stadium Joseph Gaye



Dimanche 10 avril 2022

Poule A :

Ville de Dakar vs Port à 12h00 au Stadium Marius Ndiaye

US Rail vs JA à 16h00 au Stade Lat Dior



Poule B :

USO vs UGB à 11h00 au Stadium Marius Ndiaye

Mermoz vs USPA à 14h30 au Stadium Marius Ndiaye



Mercredi 13 avril 2022

Poule A :

DUC vs ASC Thiès à 15h00 au Stadium Marius Ndiaye