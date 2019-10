Bassemba Camara : « Le Sénégal n’est pas une plaque tournante de la drogue, mais… »

La saisie de la drogue quasi-interminable au port de Dakar est un véritable sujet qui inquiète. Le Commissaire, divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite, Bassemba Camara pense que cela ne restera pas sans conséquence sur l’image du Sénégal. Selon lui, le tourisme principalement risque d’en pâtir.



« Effectivement, on a constaté que c’est une saisie importante qui est obtenue au niveau du port de Dakar. Mais vous remarquerez que c’est de la drogue qui est en transite, et qui n’est pas spécialement ici au Sénégal. Cela veut dire que le Sénégal contrairement à ce que l’on pense, n’est pas encore un pays de la plaque tournante de la drogue. Mais plutôt, ils ont des transits de stockage de la drogue », explique le Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle.



Selon Bassemba Camara : « On peut déceler des conséquences qui sont d’ordre sécuritaire. C'est-à-dire cette circulation de drogue peut créer l’installation de cartel, avec la déstabilisation de l’économie par la circulation de l’argent sale, le blanchiment d’argent. On l’impacte sur le tourisme. Un pays ou la drogue circule, il y a de risque que les touristes boycottent ce pays ».



Poursuivant ces propos, M. Camara au micro de iRadio, indique qu’« il y a aussi des conséquences sur la jeunesse qui est l’avenir du pays. Une jeunesse droguée ne peut pas développer un pays. Vous savez cela peut toujours avoir des connexions avec le terrorisme. La plus part des sources de la drogue constituent une des principales cibles de terrorisme ».