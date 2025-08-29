Bassirou Diomaye Faye au Medef : le Sénégal en quête de partenariats stratégiques

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris part à la Rencontre des entrepreneurs de France (Ref 2025), organisée par le Mouvement des entreprises de France (Medef), les 27 et 28 août 2025 à Roland Garros. En marge de cet événement, il a multiplié les rencontres avec des acteurs économiques et politiques de premier plan, traduisant la volonté de positionner le Sénégal comme une destination stratégique pour l’investissement.



Dès son arrivée à Paris, le 27 août, Bassirou Diomaye Faye a été reçu par le président du Medef, Patrick Martin, en présence du président du Conseil national du patronat (CNP), Baïdy Agne. Les discussions ont porté sur la relance économique mondiale et sur les leviers de développement inclusif. Le chef de l’État a ensuite accordé une série d’audiences ciblées.





Avec M. Vicat, actionnaire de Sococim, il a évoqué la compétitivité du secteur cimentier, la baisse du coût du ciment et son rôle dans les grands chantiers structurants. La rencontre avec Medef International a permis d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement, notamment dans le secteur des infrastructures. Dans ce domaine, il a reçu Matière Sénégal, spécialisée dans les ouvrages d’art, pour discuter de projets de ponts, routes et équipements publics.





Le président a également échangé avec Lagardère Travel Retail, gestionnaire des boutiques « duty free » de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Les discussions ont porté sur la qualité des services, la politique tarifaire et les perspectives d’expansion pour améliorer l’expérience des voyageurs.





Dans le secteur minier, Eramet Sénégal a présenté sa stratégie d’exploitation des ressources naturelles. Les échanges ont mis l’accent sur une approche durable, génératrice d’emplois et respectueuse de l’environnement. Le président Faye a aussi rencontré les responsables du Groupe NGE, spécialisé dans les travaux publics, pour discuter d’infrastructures stratégiques et de la promotion de l’emploi local.





Au-delà des acteurs économiques, le chef de l’État a eu des entretiens politiques de haut niveau. Il a rencontré Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi qu’Édouard Philippe, ancien Premier ministre, afin d’échanger sur les relations bilatérales et les perspectives de coopération institutionnelle.





Selon la présidence, ces différentes rencontres s’inscrivent dans la logique de la Vision Sénégal 2050, qui ambitionne de bâtir des partenariats solides, durables et porteurs de transformation. Elles témoignent de la détermination de Bassirou Diomaye Faye à inscrire l’action diplomatique dans une dynamique de résultats concrets, au service du développement économique et social du Sénégal.