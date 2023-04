Bassirou Diomaye Faye inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge Mamadou Seck

Le juge Mamadou Seck, du deuxième Cabinet a suivi le réquisitoire du Procureur de la République. Bassirou Diomaye Faye est inculpé et placé sous mandat de dépôt des chefs d'outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique, informe Me Cheikh Khoureyssi Ba, sur sa page Facebook.



Pour rappel, le Secrétaire général du parti PASTEF, par ailleurs inspecteur principal des Impôts et Domaines en service à direction de la législation et la coopération internationale (Dlci), a été arrêté vendredi dernier devant le Bloc fiscal, après 22 heures suite à un texte publié sur sa page Facebook et intitulé « la clochardisation continue ».