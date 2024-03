Bassirou Diomaye devrait sortir dans environ 10 jours, selon Me Moussa Sarr

C'est une question de jours pour que le candidat Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Cie sortent de prison. Selon Me Moussa Sarr, l'un des avocats, cela va nécessiter environ une dizaine de jours.



"Après son adoption l'Assemblée nationale doit respecter un délai de six jours pour un éventuel recours du président de la République, à compter de la transmission de la loi. De même, il y a un délai de six jours pour les députés à compter de l'adoption, s'il n'y a pas de recours, ce que je ne crois pas", a expliqué, Me Sarr.



Selon l'avocat, le Président Macky Sall dispose de dix jours pour promulguer la loi, mais en cas de procédure d'urgence, il a quatre jours. La robe noire a, par ailleurs, invité la Commission nationale de régulation de l'audiovisuelle (CNRA) à faire preuve de diligence, respecter les droits du candidat de la coalition Diomaye Président.