Bateaux et pirogues endommagés sur le littoral : le ministère des Pêches attribue les dégâts aux intempéries

Une dizaine de bateaux ont échoué sur le littoral, entre Yarak et la plage de Monaco, tandis que plusieurs pirogues ont également été endommagées. Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime attribue ces dégâts aux fortes intempéries enregistrées ces derniers jours.



Dans un communiqué, le ministère indique que cette situation fait suite aux « fortes pluies et aux rafales de vent enregistrées sur le littoral depuis le 24 septembre 2026 ».



La ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, a exprimé sa solidarité aux pêcheurs ainsi qu’à l’ensemble des familles affectées par ces intempéries.



Les services compétents du ministère, en coordination avec les autorités locales et les représentants des professionnels de la mer, sont mobilisés pour procéder à une évaluation des dégâts.



Cette opération doit permettre de dresser un état des lieux précis des dommages enregistrés et de déterminer les interventions prioritaires.



« Cette évaluation devra permettre de disposer d'un état des lieux précis de la situation et d'identifier les mesures d'accompagnement ainsi que les interventions prioritaires à mettre en œuvre », précise le ministère.



Au-delà de cette réponse immédiate, le département ministériel entend engager avec les acteurs concernés, une concertation sur la réduction de la vulnérabilité des différents sites de débarquement et des plages exposés à la forte houle et à l'avancée de la mer.



Vers des espaces d’accostage plus sécurisés



« Cette démarche devra contribuer à l'identification de solutions durables et adaptées, notamment à travers la réflexion sur l'aménagement d'espaces d'accostage offrant de meilleures conditions de sécurité pour les usagers et les professionnels de la mer », souligne le communiqué.



Dans l’attente d’une amélioration des conditions météorologiques, le ministère appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Il les invite également à suivre régulièrement les bulletins météorologiques et à respecter strictement les consignes des autorités compétentes.



Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime réaffirme enfin sa mobilisation aux côtés des professionnels de la mer et des communautés touchées par ces intempéries.