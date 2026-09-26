Dakar-Plateau et Médina : des perturbations dans la distribution de l’eau après une fuite sur l’avenue Lamine Guèye

Les habitants de Dakar-Plateau et de la Médina sont confrontés à des perturbations dans la distribution de l’eau potable. Selon SEN’EAU, cette situation est liée à une fuite sur une conduite principale située sur l’avenue Lamine Guèye.



Dans un communiqué, la société chargée de la distribution d’eau potable en zone urbaine informe ses clients que les travaux de réparation sont prévus ce samedi 26 septembre à partir de 21 heures.



SEN’EAU précise que la distribution devrait progressivement revenir à la normale après l’achèvement des travaux.



« La situation reviendra progressivement à la normale dès la fin des travaux dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2026 », indique la société.



Pour atténuer les conséquences de ces perturbations, SEN’EAU annonce également le déploiement d’un dispositif de camions-citernes dans les zones concernées.



« Un dispositif de camions citernes est déjà déployé pour soulager les zones impactées », précise le communiqué.



Enfin, la société remercie ses clients et appelle à leur compréhension pour les désagréments occasionnés.