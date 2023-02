Bayern Munich: Nagelsmann annonce le retour de Sadio Mané dans le groupe pour le match de dimanche

Au cours de la conférence de presse de ce vendredi, en prélude au match de dimanche contre Union Berlin, l’entraîneur Julian Nagelsmann a annoncé que l’attaquant sénégalais allait faire son retour dans l’équipe. « Sadio (Mané) sera dans l’équipe. Ce n’est pas encore suffisant pour qu’il démarre. Il a fait deux séances et demie avec l’équipe. Il sera donc dans l’équipe, ce qui est une alternative qui nous rend très heureux », a-t-il déclaré.



Le Bayern Munich n’a pas connu une année exceptionnelle jusqu’à présent et occupe actuellement la première place grâce à la différence de buts, devant le Borussia Dortmund et Union Berlin, qui comptent également 43 points.



Negelsmann est revenu sur les performances très contestées de son équipes ces dernières semaines. Le technicien allemand affirme qu’« au Bayern, si vous gagnez, tout est calme. Si vous ne gagnez pas, ce n’est pas calme. Donc, nous devons gagner. C’est un match de tête dans la ligue et nous savons que la première place est en jeu. »