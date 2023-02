Bayern Munich : le retour de Sadio Mané est bien apprécié en Bavière

Touché au péroné, Sadio Mané a été opéré et privé de la Coupe du monde avec le Sénégal. Il a rejoué dimanche dernier avec ses partenaires. L’international sénégalais a remplacé Kingsley Coman à l’heure de jeu (64’) dans le choc du haut de tableau entre le Bayern Munich et l’Union Berlin (3-0). L’attaquant a retrouvé de bonnes sensations.



«Le football m'a manqué. C'était une longue période d'absence. Il est important de prendre les choses étape par étape. J'ai joué 30 minutes aujourd'hui (dimanche dernier), peut-être qu'au prochain match je pourrai jouer 45 minutes ou une heure», a réagi Mané.



Chez les supporters, la joie est immense. Ils sont contents de voir leur idole retrouver la compétition, et l'ont montré sur les réseaux sociaux du Bayern.



«Très content de voir le roi de retour sur le terrain. Il nous avait beaucoup manqué. Avec Sadio, l'équipe sera encore plus forte», a écrit un internaute.



«Nous t'aimons Sadio. Sois prudent cette fois-ci. Je te souhaite un avenir meilleur maintenant que tu es de retour», a posté un autre fan du club bavarois.



«Le meilleur joueur de tous les temps. Parfois je me demande comment Liverpool a pu laisser partir ce garçon et à un prix aussi bas (26,2 milliards FCFA) ?», s'interroge un supporter du Bayern.



«Tu nous as manqué, toi et ton sourire. Tu es une référence, un cadeau tombé du ciel. Pour moi, tu es le meilleur joueur du monde», pense un fan bavarois.



«Il est déjà en grande forme»

À l'image des supporters, l'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann est également content de récupérer son attaquant vedette, arrivé de Liverpool l'été dernier.



«Pour son retour, on n'a pas voulu prendre trop de 24 risques, c'est pourquoi on a décidé de le mettre sur le banc au coup d'envoi (contre Union Berlin). Il est déjà en grande forme», a déclaré son entraîneur.



Après 30 minutes disputées face à l'Union, Sadio Mané pourrait avoir suffisamment du temps de jeu le week-end prochain contre Stuttgart, avant la réception du PSG en Ligue des champions.