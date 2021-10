Beach Soccer: Jean Ninou Diatta et Babacar Fall pardonnés par la FSF

Tout est bien qui finit bien. Jean Ninou Diatta et Babacar Fall qui avaient été renvoyés de la tanière pour avoir disputé un match de navétanes peuvent retrouver leurs coéquipiers.



« On a fauté et il faut le reconnaitre. On a présenté nos plates excuses devant nos coéquipiers et tout le staff. Ils nous ont pardonné. Maintenant, on croise les doigts et on espère pouvoir bénéficier de l’indulgence des autorités fédérales » expliquait le défenseur Jean Ninou Diatta qui avait adressé une lettre d’excuses à la FSF. L’instance fédérale a réagi et décide de pardonner aux deux joueurs, selon wiwsport.com



Ils vont retrouver leurs coéquipiers et continuer la préparation pour le tournoi intercontinental de Dubaï (2-6 novembre). Les Lions sont dans la dernière ligne droite des préparatifs qui vont prendre fin vendredi. Le coach Ngalla Sylla va publier la liste des joueurs qui prendront part à cette compétition ce soir. L’équipe nationale du Sénégal va s’envoler pour Dubai, ce samedi.