Becaye Mbaye: « pour moi, Mame Less Camara c'est le meilleur journaliste au Sénégal»

Becaye Mbaye a déclaré ce dimanche à l'hôpital Principal de Dakar, lors de la levée du corps du défunt journaliste Mame Less Camara, que ce dernier était l'un des doyens de la presse Sénégalais. Pour lui, c'est le meilleur journaliste au Sénégal.



« Mame Less Camara est un grand journaliste. C'est quelqu'un qui veut être et rester journaliste. Mame Less est un journaliste jusqu'ici ce jour de son rappel à Dieu. Il respectait qui est journaliste. Il respectait tout. Il n'avait pas de distinction entre le riche et le pauvre. Le respect qu'il avait pour un enfant, c'est le même qu'il avait pour les adultes. Il me disait qu'il y a un l'étincelle en toi, il faut qu'on l'allume. Parce que tu fais partir du journalisme. Mais c'est lui qui m'a tout donné. Personne ne m'a enseigné. C'est lui qui me donnait des reportages, des présentations. Un homme comme Mame Less je l'ai jamais vu. Pour moi c'est le meilleur journaliste du Sénégal», a dit le commentateur de lutte.



Ils étaient très nombreux à témoigner pour Mame Less, comme Cheikh Amadou Bamba de la Rts, Bougane Gueye, Souleymane Niang, Abdoulaye Cissé, etc. Ils ont tous témoigné et présenté les condoléances. Ils étaient tous très touché par la disparution du journaliste.