Institut Mattiussi-Pertini : Fatoumata Ndiaye, élève d’origine sénégalaise, décroche la note la plus élevée au baccalauréat italien

Élève de 18 ans à l’institut Mattiussi-Pertini de Pordenone, en Italie, Fatoumata Binetou Ndiaye a obtenu la note la plus élevée à l’examen de maturité, équivalent du baccalauréat. Elle devient ainsi la première élève de son établissement à décrocher la note parfaite de 100 sur 100.



« C’est l’aboutissement d’un parcours long et loin d’avoir été simple », a-t-elle confié à un média italien, exprimant sa fierté et sa gratitude envers sa famille, qu’elle considère comme un pilier essentiel de sa réussite. Admise à l’université Columbia à New York, elle a toutefois choisi de poursuivre ses études en Europe dans un premier temps.



Dès la rentrée de septembre, la jeune bachelière s’installera à Venise pour étudier l’économie et le commerce. Elle envisage ensuite un master à l’étranger, notamment aux États-Unis, où vit une partie de sa famille.



Née à Pordenone et résidant à Aviano, Fatoumata est issue de parents sénégalais installés en Italie depuis près de trois décennies. Elle a grandi dans un environnement bilingue et multiculturel, parlant le wolof à la maison ainsi que le français, langue officielle du Sénégal.



Dans son témoignage, elle évoque également son attachement à ses origines. « Je suis très attachée à mon pays d’origine », explique-t-elle, rappelant ses séjours réguliers au Sénégal et son désir de contribuer, à terme, au développement économique et social du pays.



Confrontée à des épisodes de racisme durant son parcours scolaire, la jeune élève affirme avoir su transformer ces expériences en détermination. « Je me suis forgé une carapace », dit-elle, estimant que la réussite des élèves issus de l’immigration constitue une preuve de leur valeur et de leur contribution aux sociétés d’accueil.



Ambitieuse, elle nourrit l’objectif de travailler dans la coopération internationale ou de devenir entrepreneure, avec la volonté affichée de s’engager en faveur du développement du Sénégal.