Coupe du monde 2026 : L’équipe de France bat la Suède et rejoint le Paraguay en 8e de finale

L’équipe de France était attendue, elle a répondu présente. Les Bleus ont facilement dominé la Suède (3-0), ce mardi 30 juin, grâce à un doublé de Mbappé et un but de Barcola.
Les hommes de Didier Deschamps se qualifient pour les 8e de finale de la Coupe du monde. Ils affronteront le Paraguay le samedi 4 juillet à 21h00 GMT.
Les hommes de Didier Deschamps se qualifient pour les 8e de finale de la Coupe du monde. Ils affronteront le Paraguay le samedi 4 juillet à 21h00 GMT.
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