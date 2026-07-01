Rudi Garcia sur le match contre le Sénégal : « Il faudra les battre pour aller loin »

À la veille du huitième de finale de la Coupe du monde contre le Sénégal, prévu ce mercredi à 20 heures GMT, le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, s’est montré prudent face aux “Lions”, qu’il considère comme un adversaire de grande qualité.



En conférence de presse, le technicien français a estimé que la qualification se jouera sur des détails et que son équipe devra livrer une prestation de haut niveau pour poursuivre son parcours dans la compétition.



« Nous voulions terminer premiers de notre groupe et nous y sommes parvenus. Bien sûr, nous aurions aimé gagner davantage. Place maintenant aux huitièmes de finale. Le Sénégal est une grande équipe. Mais il faut aussi la battre si l’on veut aller loin en Coupe du monde », a déclaré Rudi Garcia.