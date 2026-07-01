18 buts en Coupe du monde : Mbappé dépasse Klose et n'est plus qu'à une longueur de Messi

Kylian Mbappé continue d’écrire sa légende sur la scène mondiale. Auteur d’un doublé mardi soir face à la Suède, il a porté son total à 17 puis 18 buts en Coupe du monde, dépassant ainsi Miroslav Klose (16 buts), désormais relégué à la troisième place du classement historique des buteurs du tournoi.



Avec cette performance, le capitaine des Bleus se rapproche également du record détenu par Lionel Messi (19 buts), désormais à une seule longueur devant lui, avec encore un match à disputer pour l’Argentine.



Par ailleurs, grâce à son 10e but en phase à élimination directe de la Coupe du monde, Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire de la compétition dans les matchs à élimination directe. À seulement 27 ans, il dépasse notamment la légende Ronaldo Nazário et ajoute une nouvelle ligne à un palmarès déjà exceptionnel.



Avec ce doublé, le Français s’installe désormais à la 2e place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial, à une unité seulement du sommet occupé par Messi.