Belgique: journée de deuil national pour les victimes des inondations

Juste avant la minute de silence les sirènes de la police, des pompiers, des bâtiments officiels, ont retenti à midi à travers la Belgique. Le roi et le Premier ministre fédéral Alexander De Croo se sont rendus à Verviers, à l'est du pays, là où les crues ont été les plus destructrices. Dans cette vallée de la Vesdre, affluent de la Meuse, 23 des 31 victimes ont trouvé la mort.



« Le bilan humain est très douloureux, a déclaré le roi Philippe de Belgique. Beaucoup ont tout perdu. Souvent le travail d'une vie, balayé en quelques heures. Mais dans l'adversité, notre population fait preuve d'une immense solidarité. De tout le pays abonde une aide spontanée aux sinistrés, et d'innombrables volontaires se dévouent sans compter. Je veux leur dire notre gratitude, tout comme à nos partenaires européens venus en soutien. »



Nouveaux affaissements à craindre

Les services de secours continuent leurs recherches : 70 personnes sont encore portées disparues. La police espère cependant que parmi ces signalements de disparitions figurent des personnes tout simplement injoignables du fait des coupures de courant et de téléphone.



Les opérations de nettoyage et de dégagement des débris battent leur plein. Mais les pompiers avertissent les citoyens de ne rentrer dans leur maisons sinistrées qu’avec la plus grande prudence, car on craint de nouveaux affaissements ou des accidents liés aux réseaux détruits de gaz et d’électricité.