Belgique: le tireur de Bruxelles a été neutralisé

Les services de police belges ont mis toute une nuit pour traquer et retrouver celui qu’il est convenu d’appeler le « Tireur de Bruxelles ». Il a été appréhendé ce matin et a reçu un tir à l’abdomen. Il a été ensuite évacué à l’hôpital pour être réanimer. Mais il est décédé des suites de ses blessures.



Pour rappel, cet homme qui se réclame de l’Etat islamique a abattu deux personnes de nationalité suédoise pour, dit-il, « venger les musulmans ». Il a été filmé dans plusieurs endroits de la capitale belge avec son arme et son scooter.