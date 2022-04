Belmadi reste le sélectionneur de l’Algérie

La Fédération Algérienne a officialisé dimanche le maintien de Djamel Belmadi au poste de sélectionneur, malgré l'échec d'une qualification pour la prochaine Coupe du monde.



« C'est un projet qui a démarré à ma signature. On parlait d'une qualification productive aux différentes CAN et cette Coupe du monde. Il n'y avait pas d'objectifs de résultats dans ce contrat mais on parlait d'un contrat qui portait sur quatre ans et demi. Avec ce qu’il s’est passé, le minimum de respect que j’ai pour mon pays et pour mon équipe nationale, c’est de savoir si on est capable de redémarrer avec autant de forces et d’énergies et se fixer d’autres objectifs », a déclaré le sélectionneur algérien cité par RMC Sport.