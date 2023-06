Bénin : Sessegnon prévient le Sénégal

De passage en conférence de presse, le joueur emblématique de l’équipe du Bénin Stéphane Sessegnon (39 ans, 83 capes, 24 buts) a donné le ton du match fatidique contre le Sénégal, en vue de la qualification des Guépards pour la phase finale de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire.



Samedi, le Bénin fera face à son destin. Troisièmes de leur groupe à égalité avec le Mozambique, installé à la deuxième place virtuellement qualificative pour la CAN, les Guépards recevront les Lions au stade de l’Amitié à Cotonou avec comme impératif une victoire face à des adversaires jusqu’alors intraitables (quatre victoires en autant de rencontres).



Une mission d’autant plus relevée que les Jaune et Blanc se sont inclinés 3-1 sur un triplé de Sadio Mané en juin 2022, lors de la manche aller à Diamniadio, comptant pour la première journée. Pas de quoi entamer la détermination de Stéphane Sessegnon pour autant.



Sessegnon sans peur avant le Sénégal



Face aux journalistes, l’expérimenté milieu offensif de Sirens FC (Qatar) a prévenu que les Guépards joueront crânement leurs chances.



« L’exploit est possible. On a eu la chance de battre un champion d’Afrique ici (1-0 contre l'Algérie en 2018). Ça va être difficile mais rien n’est impossible. On joue chez nous et nous serons face à une équipe du Sénégal qui est qualifiée. C’est nous qui avons besoin de continuer à prendre des points pour espérer une qualification », a harangué le meilleur buteur de la sélection du Bénin.



« La motivation sera de notre côté. On fera tout pour prendre le maximum de points. J’en suis convaincu. Je pense que la qualification est possible. Il nous revient de tout faire pour aller chercher cette qualification par tous les moyens. Tout le monde va bien. L’équipe est au complet », a-t-il ajouté.



À noter que le Bénin serait bien inspiré de gagner ses deux derniers matchs de groupes pour rallier la CAN 2024.



Avec Afrik Foot