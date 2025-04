Bénin : au moins 8 soldats tués dans une attaque revendiquée par JNIM dans la "zone Triple"

Au moins huit soldats béninois ont été tués et une dizaine d'autres blessés dans des attaques simultanées survenues jeudi dans le nord du pays, ont rapporté vendredi les médias locaux.



D'après la radio Fraternité FM, trois attaques simultanées ont visé des positions militaires situées dans le parc national du W.



"Selon les premières informations, au moins huit soldats béninois ont perdu la vie et une dizaine d'autres ont été blessés, puis secourus par hélicoptère. Des terroristes auraient été neutralisés lors de la riposte", a-t-on précisé de même source.



L'attaque a été revendiquée jeudi par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM/JNIM), a rapporté le site d'actualités Koaci. Le lieutenant-colonel Vincent Honfoga, porte-parole de l'armée, a confirmé l'attaque sans donner de détails, tout en déclarant qu'une vaste opération de ratissage était en cours.