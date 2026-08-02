Football : Cristiano Ronaldo épousera Georgina Rodriguez le week-end prochain lors d'un mariage somptueux

Selon les informations rapportées par le Daily Mail, la star portugaise de football Cristiano Ronaldo s'apprête à épouser Georgina Rodriguez le week-end prochain sur l'île où il a grandi. Le footballeur, âgé de 41 ans, et Georgina, 32 ans, devraient se marier à la cathédrale de Funchal (Portugal) avant de se rendre à l'hôtel cinq étoiles Savoy Palace pour la réception.



Il avait été précédemment annoncé que le couple devait se marier ce week-end au domaine de la Quinta da Regaleira, à Sintra. Toutefois, ces rumeurs ont été remises en question, l'établissement étant resté ouvert au public ce week-end.



Le journal The Sun rapporte désormais que Ronaldo se mariera bel et bien à la cathédrale (les cérémonies y débutent généralement à 15 heures) avant de poursuivre les festivités à l'hôtel Savoy Palace, qui compte quatre restaurants.



Une source du journal a même déclaré : « Les clients de l'hôtel ont été informés que deux étages seraient inaccessibles vendredi et samedi, tout comme plusieurs espaces de bar. »



Pourquoi Cristiano a-t-il choisi Funchal ?



Funchal est la ville natale de la star du football Cristiano. Une statue en bronze a été érigée en son honneur et il possède même un hôtel à son nom.



Bien que sa fortune soit estimée entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars, le choix de Ronaldo de retourner dans sa ville natale revêt une dimension très sentimentale ; il y a grandi dans la pauvreté, partageant une chambre avec tous ses frères et sœurs. Il a quitté le domicile familial à l'âge de 11 ans pour rejoindre le Sporting Lisbonne.