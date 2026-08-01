Kolda : 35 jeunes formés aux techniques de plaidoyer pour mieux défendre leurs préoccupations dans le budget communal

Trente-cinq (35) jeunes de la commune de Kolda bénéficient d'une session de renforcement de capacités en techniques de plaidoyer dans le but de leur permettre de mieux faire entendre leurs préoccupations auprès des autorités locales, notamment dans le cadre de l'élaboration du prochain budget communal.

« Cette formation vise à outiller 35 jeunes de la commune de Kolda en techniques de plaidoyer, afin qu'ils deviennent des acteurs à part entière capables de porter leurs préoccupations auprès des instances de décision locales et de contribuer, de façon structurée et légitime, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques qui les concernent », a déclaré la formatrice, Madame Aminata Diallo Souaré, également adjointe au coordonnateur de la section locale du Forum civil de Kolda, chargée du Genre.

Selon Madame Souaré, le diagnostic réalisé sur le terrain montre que plus de 60 % des habitants de la commune de Kolda ont moins de 35 ans. Malgré ce poids démographique, cette frange de la population reste confrontée à de nombreuses difficultés qui limitent son épanouissement.

« Ce potentiel demeure insuffisamment exploité en raison de contraintes structurelles importantes », a-t-elle souligné, précisant que les jeunes font face à un accès limité à l'emploi, à la formation qualifiante et aux mécanismes de financement.

Cette situation, a-t-elle poursuivi, favorise le sous-emploi, l'exode rural et, dans certains cas, l'émigration irrégulière. À cela s'ajoutent d'autres défis sociaux, notamment l'exposition à la consommation de drogue, la délinquance juvénile ainsi que la survenue de grossesses précoces chez certaines adolescentes.

Pour les initiateurs, ces différentes préoccupations justifient pleinement ce renforcement de capacités. L'objectif est de permettre aux jeunes de maîtriser les techniques de plaidoyer afin qu'ils puissent défendre efficacement leurs priorités auprès des autorités locales et des autres acteurs du développement communal, en vue d'une meilleure prise en compte de leurs besoins dans les politiques publiques et le prochain budget de la commune.

Les bénéficiaires ont salué cette initiative qu'ils considèrent comme une opportunité de renforcer leur engagement citoyen. Ils estiment que le Forum civil contribue ainsi à la construction d'un meilleur avenir pour la jeunesse de Kolda en lui donnant les outils nécessaires pour participer activement à la gouvernance locale.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet « Jeunesse active : impulser la participation et la gouvernance dans la ville de Kolda »,un projet financé par la mairie de Barcelone et mis en œuvre par un consortium composé du Forum civil de Kolda et de la Fondation Guné Espagne.