Cameroun: l'absence prolongée de Paul Biya continue de susciter interrogations et inquiétudes

Cela fait huit semaines ce dimanche que le président Paul Biya a quitté le Cameroun pour ce qui a été présenté par son cabinet comme un « court séjour privé en Europe ». Depuis, face aux interrogations et inquiétudes exprimées autour de cette absence prolongée, des ministres ont tour à tour déclaré tantôt que le chef de l'État, âgé de 93 ans, était bien au travail, même à l'étranger, tantôt qu'il avait, comme tout salarié, droit à un congé.



Deux mois d'absence, huit mois après son investiture pour un huitième mandat consécutif, cela reste tout de même inédit.



Inédit mais pas illégal, répond Benoit Ndong Soumeth, ministre chargé de mission à la Présidence. « Une population peut par affectivité ressentir le besoin de savoir ce qui arrive à son dirigeant. Le ministre directeur du Cabinet civil a répondu que tout va bien. Sa réponse est la plus valable pour rassurer tout le monde. Il n'y a aucun problème. Nous ne sommes pas en situation d'exception ni d'urgence », assure-t-il.



Mais pour Roger Justin Noah, secrétaire général adjoint numéro un et secrétaire national à la communication par intérim du parti d'opposition de Maurice Kamto, le MRC, l'absence de transparence sur le séjour en Europe du président est un manque de respect à l'égard des Camerounais.



« Le peuple camerounais a le droit d'en être informé »



« Pourquoi avoir faussé le jeu électoral pour aller passer des semaines et des semaines hors de notre pays ? S'il se trouve qu'il a des problèmes de santé, le peuple camerounais a le droit d'en être informé, il n'y a pas lieu d'entretenir de l'ambiguïté autour de l'état de santé du président de la République ».



Controverse inutile selon Cabral Libii, déclaré troisième à la présidentielle d'octobre. Pour lui, l'enjeu, c'est l'horizon du premier trimestre 2027. « Moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de grande différence entre son séjour à l'étranger et son séjour au Cameroun. Quel que soit le bout par lequel on prend, du point de vue de la légalité, au Cameroun, il y a actuellement un vide juridique et moi je dis aux uns et aux autres, nous approchons des législatives et des municipales, allons massivement voter contre ce régime », déclare l'opposant.



Le député PCRN veut croire à un changement de majorité possible pour ensuite modifier les textes qui encadrent les séjours à l'étranger du président.