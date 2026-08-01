Grand Magal 2026 : 16 morts sur les routes, le bilan continue de s'alourdir

Le bilan des accidents de la route pour le Grand Magal de Touba continue de s'alourdir. La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) a dressé un nouveau bilan sécuritaire, faisant état de 16 décès enregistrés ce samedi 1er août 2026 jusqu'à 17 heures. 237 interventions ont été menées, impliquant 440 victimes.



Le lieutenant Djily Diouf, officier chargé de la communication du détachement des sapeurs-pompiers, déclare que : jusqu'à ce samedi 1er août à 17 heures, 237 interventions impliquant 440 victimes. Parmi ces interventions, 188 sont relatives à des accidents de la circulation routière, occasionnant 422 victimes dont 406 assistées. « Nous déplorons 16 corps sans vie », a-t-il indiqué.



Face à cette situation, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers appelle l’ensemble des usagers à respecter le code de la route, au port de la ceinture de sécurité, et d’éviter les sorties et dépassements non réglementaires ainsi que des surcharges de véhicules.