CAN féminine 2026 : le Nigeria s'impose face à la Zambie et reste en course pour les quarts

Le Nigeria a signé sa première victoire dans cette CAN féminine 2026 en s'imposant 1-0 face à la Zambie, ce samedi à Rabat (Maroc), lors de la deuxième journée du groupe C.



Les Super Falcons ont rapidement fait la différence grâce à Asisat Oshoala, qui a trouvé le chemin des filets dès la 8e minute de jeu.



Réduites à dix après une expulsion à la 40e minute, les Nigérianes ont ensuite fait preuve de solidarité pour préserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Malgré leur supériorité numérique durant toute la seconde période, les Zambiennes n'ont pas réussi à revenir au score.



Ce succès permet au Nigeria de se relancer après sa défaite surprise lors de la première journée face au Malawi, déjà qualifié pour les quarts de finale avec 6 points. Les Nigérianes comptent désormais 3 points et joueront leur qualification lors de la dernière journée, le 5 août, face à l'Égypte.



De son côté, la Zambie devra impérativement s'imposer contre le Malawi pour espérer décrocher son billet pour les quarts de finale.

