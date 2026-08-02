Sénégal : Diomaye Faye formule ses vœux pour le Grand Magal et prie pour la paix

À l'occasion du Grand Magal de Touba, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a adressé un message de dévotion à la communauté mouride, saluant la commémoration de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a formulé des vœux de paix, de stabilité et de prospérité pour le pays.
«En ce jour béni du Grand Magal de Touba, je souhaite un excellent Magal à tous les fidèles. Que Dieu accorde longue vie et bonne santé au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et qu'Il accorde au Sénégal la paix, la stabilité et la prospérité», a écrit Diomaye Faye.
Pour rappel, le Grand Magal de Touba est la plus importante fête religieuse de la confrérie musulmane soufie des mourides au Sénégal. Cet événement majeur rassemble chaque année plusieurs millions de fidèles (talibés) venus de tout le pays et de la diaspora dans la ville sainte de Touba. Il commémore ainsi le départ en exil au Gabon en 1895 du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba (aussi appelé Serigne Touba).
«En ce jour béni du Grand Magal de Touba, je souhaite un excellent Magal à tous les fidèles. Que Dieu accorde longue vie et bonne santé au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et qu'Il accorde au Sénégal la paix, la stabilité et la prospérité», a écrit Diomaye Faye.
Pour rappel, le Grand Magal de Touba est la plus importante fête religieuse de la confrérie musulmane soufie des mourides au Sénégal. Cet événement majeur rassemble chaque année plusieurs millions de fidèles (talibés) venus de tout le pays et de la diaspora dans la ville sainte de Touba. Il commémore ainsi le départ en exil au Gabon en 1895 du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba (aussi appelé Serigne Touba).
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