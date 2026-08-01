Sénégal : Baye Mayoro Diop relance le débat sur le septennat, Babacar Ba évoque un « débat malsain » et rejette l'idée

La proposition visant à porter de cinq à sept ans la durée du mandat du président de la République continue de susciter des réactions. Ce samedi, Baye Mayoro Diop, membre de KIIRAAY Les Patriotes républicains, a annoncé qu'il reviendrait prochainement sur cette idée, tandis que Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, l'a totalement rejetée.
« Nous reviendrons, Incha Allah, sur notre proposition pour l’augmentation de la durée du mandat du Président de la République. En attendant, je vous souhaite un bon Magal de Touba », a écrit Baye Mayoro Diop sur son compte Facebook.
La veille, le nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) de l’Université Alioune Diop de Bambey avait défendu cette proposition, estimant que le mandat de cinq ans « ne correspond pas aux réalités économiques de notre pays ». Il avait même appelé à l'organisation d'un référendum pour faire passer la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans.
« Nous reviendrons, Incha Allah, sur notre proposition pour l’augmentation de la durée du mandat du Président de la République. En attendant, je vous souhaite un bon Magal de Touba », a écrit Baye Mayoro Diop sur son compte Facebook.
La veille, le nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) de l’Université Alioune Diop de Bambey avait défendu cette proposition, estimant que le mandat de cinq ans « ne correspond pas aux réalités économiques de notre pays ». Il avait même appelé à l'organisation d'un référendum pour faire passer la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans.
Une position qui est loin de faire l'unanimité. Réagissant sur son compte X, Babacar Ba a qualifié cette initiative de « débat malsain ».
« Un débat malsain qui menace directement la cohésion nationale et constitue une atteinte grave à la stabilité institutionnelle. Les instigateurs de cette idée destructrice doivent faire l'objet d'une plainte pour trouble à l'ordre public », a-t-il écrit.
« Un débat malsain qui menace directement la cohésion nationale et constitue une atteinte grave à la stabilité institutionnelle. Les instigateurs de cette idée destructrice doivent faire l'objet d'une plainte pour trouble à l'ordre public », a-t-il écrit.
Un débat malsain qui menace directement la cohésion nationale et constitue une atteinte grave à la stabilité institutionnelle. Les instigateurs de cette idée destructrice doivent faire l’objet d’une plainte pour trouble à l’ordre public. pic.twitter.com/ggmDKYYhB9
— Babacar Ba (@BabacarrBa) August 1, 2026
À ce stade, ni la Présidence de la République ni la direction du parti KIIRAAY Les Patriotes républicains n'ont officiellement soutenu cette proposition.
Par ailleurs, la réforme institutionnelle engagée par le président Bassirou Diomaye Faye prévoit plusieurs changements, notamment en matière d'équilibre des pouvoirs et de transparence publique. En revanche, la durée du mandat présidentiel fixée à cinq ans ainsi que la limitation à deux mandats demeurent inchangées dans le projet de réforme porté par les autorités. Les appels en faveur d'un retour au septennat restent, pour l'heure, des initiatives isolées qui ne figurent pas à l'agenda constitutionnel officiel.
Par ailleurs, la réforme institutionnelle engagée par le président Bassirou Diomaye Faye prévoit plusieurs changements, notamment en matière d'équilibre des pouvoirs et de transparence publique. En revanche, la durée du mandat présidentiel fixée à cinq ans ainsi que la limitation à deux mandats demeurent inchangées dans le projet de réforme porté par les autorités. Les appels en faveur d'un retour au septennat restent, pour l'heure, des initiatives isolées qui ne figurent pas à l'agenda constitutionnel officiel.
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