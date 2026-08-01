Sénégal : Baye Mayoro Diop relance le débat sur le septennat, Babacar Ba évoque un « débat malsain » et rejette l'idée

La proposition visant à porter de cinq à sept ans la durée du mandat du président de la République continue de susciter des réactions. Ce samedi, Baye Mayoro Diop, membre de KIIRAAY Les Patriotes républicains, a annoncé qu'il reviendrait prochainement sur cette idée, tandis que Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, l'a totalement rejetée.



« Nous reviendrons, Incha Allah, sur notre proposition pour l’augmentation de la durée du mandat du Président de la République. En attendant, je vous souhaite un bon Magal de Touba », a écrit Baye Mayoro Diop sur son compte Facebook.



La veille, le nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) de l’Université Alioune Diop de Bambey avait défendu cette proposition, estimant que le mandat de cinq ans « ne correspond pas aux réalités économiques de notre pays ». Il avait même appelé à l'organisation d'un référendum pour faire passer la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans.