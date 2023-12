Bénin: le port de Cotonou lève l’interdiction d’importer vers le Niger, toujours sous sanctions de la Cédéao

Une telle mesure qui intervient quelques jours seulement après le souhait du président béninois Patrice Talon de normaliser rapidement ses relations avec le Niger fait penser tout de suite à un premier pas. On n’y est pas encore, explique le directeur commercial et marketing du port autonome de Cotonou Kristof Van den Branden : « Ceci ne veut pas dire que les mesures de la Cédéao sont levées. Il ne s’agit que des mesures pour les opérations du port de Cotonou ».



Il ne s’agit pas d’une levée des sanctions économiques de la Cédéao : les autorités béninoises interrogées sont claires.



Officiellement, la mesure d’interdiction frappant les importations à destination du Niger, prise en octobre, a été également claire : les conteneurs s’empilaient au port. Car malgré les sanctions de la Cédéao, il y avait toujours des commandes pour le Niger : en octobre dernier, le port fait le constat que ses espaces de stockage étaient encombrés jusqu’à 90 % et c’est là que les importations vers le Niger ont été suspendues. Les commandes pour Niamey arrivaient toujours.



Les autorités portuaires déclarent avoir désengorgé les espaces de 30 % au moins, grâce à des travaux de désengorgement. La levée de la suspension devenait alors possible. « La situation aujourd’hui s’est beaucoup améliorée, explique Kristof Van den Branden. Il y a de l’espace à l’intérieur, il n’y a plus de raison pour dire que les marchandises ne puissent plus venir et c’est en fait pour ça qu’on a annulé la note émise en octobre »



Les marchandises pour le Niger représentent 80 % du volume du transit au port de Cotonou.



Au début des sanctions, certains importateurs, dont les conteneurs étaient bloqués, ont mis leurs marchandises en consommation au Bénin. D’autres ont contourné les frontières béninoises en passant par le Burkina Faso.