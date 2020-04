Bénin: les autorités s’expliquent sur le retrait du protocole de la CADHP

Face aux critiques sévères suscitées par le retrait du droit des citoyens béninois et des ONG aux requêtes individuelles auprès de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le garde des Sceaux a fait une déclaration, ce lundi. Selon le ministre de la Justice, la décision remonte au mois de mars 2020, donc bien antérieure aux ordonnances rendues par la CADHP en faveur de l’opposant et homme d’affaires Sébastien Ajavon, le 19 avril dernier.