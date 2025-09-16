Bénin: libération de cinq Béninois après 45 jours passés aux mains de groupes armés

On ne l’apprend que maintenant, les autorités du Bénin ont gardé un silence total sur cette affaire. L’information n’a filtré qu’après leur libération.



Cinq Béninois, un pasteur et quatre fidèles ont retrouvé la liberté, en fin de semaine dernière, après 45 jours aux mains de groupes armés. Leur calvaire avait commencé le 27 juillet 2025, lorsqu'ils furent enlevés dans le village de Dangazi, situé à une dizaine de kilomètres de Kalalé (située à environ 600 km, au nord de Cotonou et 163 km de Parakou).



L’enlèvement et les circonstances précises de la prise d’otage n'ont jamais été révélés par les autorités. Selon des sources bien informées, cette libération serait le fruit de négociations menées par un intermédiaire local avec les ravisseurs. On ignore les détails de ce qui a été conclu pour aboutir à leur libération.



La même zone fera « la une » de l’actualité, le 10 septembre dernier, avec l’attaque du commissariat central et l’enlèvement de civils au Centre de santé local. Si quatre personnes ont pu être secourues, trois adultes et un nourrisson restent introuvables à ce jour.



Ce jour-là, l'armée béninoise a riposté avec fermeté et neutralisé trois terroristes, selon nos informations. Les forces de l'ordre ont instauré une surveillance renforcée autour des infrastructures publiques.