Bénin: nouvelle attaque dans le nord-ouest du pays

Des sources autorisées béninoises confirment cette nouvelle attaque, elle aurait eu lieu hier mercredi en fin d’après-midi aux alentours de 17h.

C’est une position, des forces armées béninoises à la frontière du Burkina Faso qui a été attaquée par un groupe armé. Et la ville la plus proche dans la zone est Tanguiéta à 600 km au nord de Cotonou.



Bilan : un mort et deux blessés côté forces armées béninoises. Des blessés dont on dit que l’état serait stable.

Côté assaillants : deux morts. Jusqu’en début d’après-midi, on était à un assaillant tué. La seconde victime serait un corps retrouvé lors du ratissage, toujours selon les Béninois.



Plusieurs personnes rapportent que les auteurs de l’attaque auraient emporté des blessés éventuels.

Aucun mouvement n’a encore revendiqué l’incident et les Béninois ne disent pas qui les attaquent.



Ni l’armée, ni le gouvernement n’a communiqué sur cette troisième attaque, il y en a eu deux au début décembre. Un ratissage est en cours dans le secteur.