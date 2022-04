Bénin: nouvelle attaque terroriste meurtrière dans le nord-ouest du pays

L’attaque a eu lieu à l’extrême nord-ouest du pays à la frontière avec le Burkina Faso, selon des sources proches du dossier, dans la zone de la Pendjari où les groupes terroristes ont déjà sévi.



Lundi, en milieu de matinée, ils ont attaqué à l’engin explosif improvisé. Une attaque doublée d’une embuscade selon nos informations.



Un convoi de ravitaillement a été pris dans ce piège mortel. Le bilan fait état de cinq militaires tués. Il s’agit de trois sous-officiers et deux soldats. Les dépouilles des soldats tuées auraient été récupérées et selon une source sécuritaire, l’armée béninoise tiendrait toujours ses positions sur le front.



Depuis l’attaque de février, c’est maintenant que les groupes armées terroristes refont parler d’eux. On apprend que dimanche une patrouille de l’armée béninoise a découvert et neutralisé un engin explosif.



Mercredi dernier, le président béninois Patrice Talon a nommé un nouveau chef d’état-major général. Le général Fructueux Gbaguidi, 54 ans, va prendre le commandement de la troupe ce mardi.