Bénin: siège levé autour de la résidence de Boni Yayi

La police a tout d’abord enlevé les chicanes et le conteneur qui servait d’abri et de vestiaire aux forces de l'ordre. Les hommes, déployés depuis une cinquantaine de jours maintenant, ont quitté les lieux au petit matin.



La rue autour de la résidence est redevenue une voie passante. Les filtrages et les interdictions d’accès ont pris fin.



Tout est alors allé très vite.



Jeudi, le président béninois Patrice Talon est rentré du Nigeria où il a vu son homologue Muhammadu Buhari. Dans la soirée, il a reçu une délégation de personnalités originaires, comme Boni Yayi, de Tchaourou. Les visiteurs ont « respectueusement » demandé au président la levée des barrières, le feu vert pour l’évacuation sanitaire de l’ancien président et la libération des personnes arrêtées.



Le lendemain, hier vendredi, ils se sont rendus chez Boni Yayi qui serait resté couché pendant les discussions. Le porte-parole a rapporté qu’il était vraiment souffrant.



Les facilitateurs de Tchaourou sont alors retournés chez Patrice Talon et c’est vraisemblablement à ce moment-là que tout s’est décidé. Le président a accepté la levée des barrières autour de la maison et l’évacuation sanitaire devrait intervenir rapidement.



On ignore si le pouvoir laissera partir Boni Yayi sans avoir vu le juge chargé de l’entendre dans l’affaire des troubles liés aux législatives.