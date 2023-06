Bénin vs Sénégal : les « Lions » à Cotonou ce jeudi

L'Equipe nationale quitte Dakar ce jeudi à bord d'un vol spécial pour rallier Cotonou. Après avoir effectué une dernière séance à huis clos mercredi à Diamniadio, les «Lions» sont attendus dans la capitale béninoise dans la journée.



Vendredi, ils effectueront un galop au stade du Général Mathieu Kérékou à la veille du match face au Bénin, samedi 17 juin (19h00 GMT), comptant pour la 5e et avant-dernière journée des qualifications de la CAN 2024.



Déjà qualifié, le Sénégal (12 pts) occupe la première place du groupe L devant le Mozambique (2e, 4 pts), le Rwanda (3e, 3 pts) et le Bénin (4e, 2 pts), dernier de la poule.



En revanche, en cas de victoire, les « Guépards » pourraient revenir dans la course pour le deuxième ticket qualificatif pour la Côte d'Ivoire. Après la rencontre de samedi, Aliou Cissé et son groupe quitteront le Bénin dimanche pour rejoindre Lisbonne (Portugal) où ils joueront un match amical face au Brésil, mardi 20 juin (19h00 GMT).