Benjamin Mendy blanchi par la Justice: Memphis Depay et Pogba appellent à la réparation de son image

Memphis Depay et Paul Pogba ont été les premiers joueurs à réagir au verdict final du procès pour viol et tentative de viol intenté par plusieurs filles contre Benjamin Mendy.



Les deux joueurs ont appelé à restaurer l’image de leur camarade qui a été blanchi par la justice britannique.

Sur Twitter, Depay s’exclame: "Benjamin Mendy. Toutes les affaires écartées. Et on fait quoi maintenant? Qui va aider notre frère à guérir? Qui va porter la responsabilité des dégâts fait sur son nom? Comment va-t-il récupérer sa carrière? Des années d'investissement pour devenir joueur de football professionnel et maintenant quoi?! Je n'ai jamais abordé ce sujet parce que je n'avais pas tous les détails mais je lui ai parlé une fois en facetime quand il était derrière les barreaux, je l'ai affronté quelques fois sur le terrain. Je n'ai rien vu de diabolique chez cet homme. On ne peut pas accepter que de telles choses nous arrivent à nous, en tant qu'athlètes. Qui va se tenir debout pour nous, au moment où on en a besoin et pas seulement quand les dégâts sont déjà faits? Ne tournez pas le dos aux gens."



Sur Instagram, Paul Pogba de jubiler: "Je suis si heureux pour toi, mon frère. Toutes ces personnes qui parlaient mal de toi, maintenant je veux les voir laver ton nom. J'attends avec impatience ton retour sur le terrain", écrit Paul Pogba à propos de Benjamin Mendy.