Benno Bokk Yakaar annonce une cérémonie de présentation du Livre-Bilan de Macky Sall, ce jeudi

La Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) organise une cérémonie de présentation du livre-bilan des douze années de présidence de Macky Sall à la tête de l’Etat du Sénégal. Cet événement se tiendra le jeudi 29 août 2024, à 16 heures, au siège de l'Alliance pour la République (APR) à Mermoz, selon une note parvenue à PressAfrik.



D'après le document, cette cérémonie vise à mettre en lumière les réalisations et les politiques mises en œuvre durant le mandat de Macky Sall.



Compte tenu de la portée de cet événement, les journalistes et les médias sont invités à participer à cet événement,









La Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) organise une cérémonie pour présenter le livre-bilan des douze années de présidence de Macky Sall à la tête de l’Etat du Sénégal.



Cette cérémonie qui vise à mettre en lumière les réalisations et les politiques mises en œuvre durant le mandat de Macky Sall, se tiendra le jeudi 29 août au siège de l'Alliance pour la République (APR) à Mermoz, note le communiqué de la coalition BBY parvenu à PressAfrik.