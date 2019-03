Benzema à son tour victime d'un cambriolage

La liste des victimes s'allonge, mais le mode opératoire est toujours le même. Alors que les footballeurs disputent un match important, les voleurs entrent par effraction et dérobent tout.



Karim Benzema est le dernier à rejoindre la liste des footballeurs cambriolés. Sa maison a été la cible des cambrioleurs, mercredi, alors qu'il jouait avec le Real Madrid le match retour de la demi-finale de la Coupe du roi, contre Barcelone.



Une soirée inoubliable pour l'attaquant français, qui n'a pas pu aider son équipe à éviter une défaite, 3-0, face à l'équipe catalane qui l'a éliminée de la compétition.

Il y a deux semaines, la même chose est arrivée à Kevin-Prince Boateng, recruté par Barcelone en janvier. Il a été victime d'un vol lors d'un match contre Valladolid.



Son coéquipier Jordi Alba a subi le même sort en novembre dernier. Alors qu'il était à Milan pour un match de Ligue des champions, contre l'Inter, les voleurs sont entrés dans sa maison et ont réussi à forcer le coffre-fort.



En France

Le problème n'est pas une exclusivité espagnole. Quatre footballeurs ont été cambriolés en France, rien que la semaine dernière.



Selon le parquet de Nanterre, en banlieue parisienne, le domicile du Brésilien Dani Alves a été cambriolé lors d'un match du PSG contre Montpellier au Parc des Princes, dans la capitale française.



Selon le journal L'Equipe, les voleurs ont emporté des objets de valeur et des dizaines de milliers de dollars.



Les domiciles des Lyonnais Memphis Depay, Lucas Tousart et Pape Cheikh Diop ont été aussi cambriolés pendant leur match de Ligue des champions, mardi, face au FC Barcelone.



A ces actes s'ajoute le cambriolage des domiciles du président de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, et des joueurs du Paris Saint-Germain, Eric Maxim Choupo-Moting (deux fois, en novembre et décembre) et Thiago Silva (décembre).

Cette pratique consistant à pénétrer par effraction dans les maisons des footballeurs, lors de leurs déplacements avec leur équipe, n'est pas nouvelle. C'est un problème récurrent dans le nord-ouest de l'Angleterre.



Entre 2006 et 2009 par exemple, 21 footballeurs de la région ont été victimes de vols.



Le cas le plus récent est celui du Sénégalais Sadio Mané, qui s'est fait voler des montres, des téléphones portables et des clés de voiture alors qu'il jouait à Anfield contre le Bayern Munich, en Ligue des champions - la même nuit que les vols des joueurs de Lyon.