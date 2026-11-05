Besoins en spectre 6G : La GSMA cible 4 bandes de fréquences clés pour 2035-2040

Pour répondre aux besoins futurs des réseaux 6G, l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile la (GSMA)formule des recommandations majeures dans son rapport d'analyse prospectif.



L’étude « Vision 2040 de la GSMA sur les besoins en spectre durant la période de déploiement maximal de la 6G (2035-2040) » constitue aujourd'hui l'évaluation la plus complète sur le sujet. Elle a pour objectif principal d'aider les décideurs publics à tracer la trajectoire réglementaire et technique indispensable à la transition vers les réseaux télécoms de nouvelle génération.



Dans les grandes métropoles, la demande d'accès Internet et le volume de données échangées ne cessent d'augmenter.



Selon l'étude, pour éviter l'engorgement des réseaux dans les zones urbaines très populeuses, il faudra réserver en moyenne « 2 à 2,5 GHz de spectre de bande moyenne (bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz) » d'ici 2035-2040. Dans les pays connaissant la plus forte consommation numérique, ce besoin grimpera même jusqu'à « 2,4 à 3,3 GHz ».



Actuellement, environ 1 GHz (gigahertz) de ces fréquences intermédiaires est déjà attribué aux services mobiles dits Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cela signifie que les gouvernements devront libérer entre 1 et 2 GHz supplémentaires de fréquences pour faire fonctionner la 6G.



Pour y parvenir, l'industrie mise sur la Conférence mondiale des radiocommunications de 2027 ( CMR-27), un sommet international où les États membres négocient la répartition des fréquences radio à l'échelle planétaire.



Quatre grandes bandes de fréquences sont dans la ligne de mire des experts. Il s'agit des plages de 3,8 à 4,2 GHz (pouvant fournir jusqu'à 400 MHz supplémentaires), de 4,4 à 4,99 GHz (jusqu'à 600 MHz), de la bande haute du 6 GHz allant de 6,425 à 7,125 GHz (apportant 700 MHz), et enfin du tronçon allant de 7,125 à 8,4 GHz, qui représente le plus gros réservoir potentiel avec une réserve estimée entre « 600 et 1275 MHz ».