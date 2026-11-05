Dette des pays en développement : le montant mondial atteint le niveau record de 9 400 milliards de dollars en 2025

L'emprunt extérieur des pays en développement augmente de 5,5 % pour s'établir au chiffre record de 9 400 milliards de dollars en 2025, d'après les données publiées ce jeudi 5 novembre 2026 par le Groupe de la Banque mondiale dans son Rapport sur la dette internationale 2026. La dynamique repose sur le retour des créanciers privés, avec une hausse de 35 % des émissions obligataires publiques pour atteindre 251 milliards de dollars.



La dette progresse de 8,1 % dans les pays bénéficiaires des financements concessionnels de l’Association internationale de développement, pour toucher 1 300 milliards de dollars. Les emprunteurs supportent un taux d'intérêt moyen de 8,2 % auprès des créanciers privés et de 9,4 % sur les obligations nouvelles. « Le retour des prêts privés vers les pays à revenu faible et intermédiaire est une bonne nouvelle, mais ces derniers empruntent davantage, paient plus et, dans bien des cas, consacrent moins de ressources au développement à long terme », déclare la statisticienne en chef du Groupe de la Banque mondiale, Haishan Fu.



Les remboursements cumulés du principal et des intérêts représentent 1 400 milliards de dollars en 2025 pour les pays à revenu faible et intermédiaire, marquant une progression de 1,9 %. Les flux financiers de dette à long terme enregistrent un changement de tendance, en passant de sorties nettes de 118 milliards de dollars en 2024 à des entrées nettes de 45 milliards de dollars en 2025. L'affaiblissement du dollar américain compte pour plus du quart de la hausse de 303 milliards de dollars constatée sur la dette publique.



Le coût global du service de la dette dépasse les arrivées de nouveaux capitaux pour une somme de 436 milliards de dollars entre 2022 et 2025. Les États multiplient les opérations de rachat d'obligations sur les marchés internationaux pour lisser leurs échéances dans un environnement mondial de taux d'intérêt élevés.