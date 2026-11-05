Affaire de mœurs à Keur Massar : un prévenu a reconnu des rapports non protégés avec 1 homme séropositif

La brigade de recherches de Keur Massar a déféré 6 individus devant le procureur de la République Saliou Dicko ce jeudi 5 novembre 2026 pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH, actes contre nature et mise en danger de la vie d’autrui, d'après les informations rapportées par le site Seneweb.



Les gendarmes ont étendu les poursuites au volet sanitaire après les aveux de l'artiste Ousseynou Diop, qui a reconnu devant les enquêteurs être séropositif depuis plusieurs années et avoir eu des rapports non protégés avec plusieurs partenaires. Son partenaire Mamadou Yoro Ba a confirmé la tenue de ces échanges lors de son audition à la gendarmerie. « J’ai entretenu des rapports sexuels non protégés avec un homme séropositif », a déclaré le mis en cause aux forces de l'ordre, en désignant directement le comédien comme le porteur du virus au sein du groupe, selon des sources de Seneweb.



Pour rappel, l'opération judiciaire a débuté le 2 novembre 2026 à la suite d'une dénonciation ciblant le tailleur Abdou Seck dans son atelier de Guédiawaye. Les investigations menées par les gendarmes de Keur Massar ont conduit aux arrestations d'Abdourahmane Diop à Grand-Yoff, d'Ousseynou Diop, de Dame Guèye à Yeumbeul, d'Ousmane Ndiaye, ainsi que de Mamadou Yoro Ba à Tivaouane Peulh. Le procureur de la République doit trancher sur l'ouverture d'une information judiciaire.