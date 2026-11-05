Intoxication à Kébémer : 56 cas dont 42 hospitalisations et zéro décès enregistrés

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 56 personnes atteintes de troubles digestifs dans le district sanitaire de Kébémer entre le 2 et le 4 novembre 2026, d'après un communiqué rendu public ce 5 novembre 2026. « Les patients ont présenté des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales et des accès de fièvre ». Les services de santé ont hospitalisé 42 d'entre eux, sans déplorer de décès. Les services régionaux de Louga et la Direction de la Prévention ont orienté leurs recherches vers une toxi-infection d'origine alimentaire ou hydrique.
Pour rappel, la surveillance épidémiologique nationale repose sur le signalement rapide des foyers d'infection dans les districts de santé. Les autorités sanitaires ont demandé aux populations d'appliquer les mesures d'hygiène et de consulter les canaux officiels.
Pour rappel, la surveillance épidémiologique nationale repose sur le signalement rapide des foyers d'infection dans les districts de santé. Les autorités sanitaires ont demandé aux populations d'appliquer les mesures d'hygiène et de consulter les canaux officiels.
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