Lutte contre le trafic de drogue : l’OCRTIS démantèle un réseau international d'expédition de haschisch dissimulé dans des chaussures

La Division opérationnelle de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) a démantelé un réseau international de trafic de drogue en arrêtant 2 personnes le dimanche 1er novembre 2026. La première intervention a eu lieu vers 19 h 00 à Pikine, près du marché Zinc, où les enquêteurs ont appréhendé le principal suspect au moment où il récupérait un colis en provenance de Casablanca. L'envoi dissimulait 32 boules de haschisch insérées dans les semelles de 4 chaussures de basket, soit 8 boulettes par paire. La perquisition menée ensuite au domicile du prévenu aux HLM a permis la saisie d'1 boule de haschisch supplémentaire et de 2 plaquettes d'Alprazolam entamées. L'individu a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue et blanchiment de capitaux.



Les policiers ont poursuivi les opérations le même soir aux environs de 20 h 30 à Soprim Extension avec l'interpellation d'une femme identifiée comme destinataire d'une autre cargaison de stupéfiants. Cette seconde arrestation a découlé d'une saisie réalisée à Casablanca portant sur 500 grammes de ahaschisch, répartis en 8 plaquettes de 100 grammes et 9 boules dissimulées dans des chaussures. La suspecte avait envoyé un livreur récupérer le colis à l'Unité 8 des Parcelles Assainies vers 20 h 00. La perquisition de son domicile à Soprim Extension a débouché sur la découverte de 3 paires de chaussures identiques à celles utilisées pour le transport de la drogue saisie au Maroc.



Pour rappel, l'opération policière a découlé d'un renseignement transmis le 31 octobre 2026 aux services de l'OCRTIS concernant l'arrivée de colis suspects en provenance du Maroc. Les forces de l'ordre ont organisé une livraison surveillée pour identifier les récepteurs et stopper les activités de la filière.