Cérémonie de clôture des JOJ Dakar 2026 : le Comité d'organisation a annoncé un format court et sobre au cœur du Village olympique

La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 sera organisée dans la simplicité et se tiendra au sein du Village olympique avec la présence des athlètes et d'un public restreint. Le coordonnateur général du Comité d’organisation des JOJ, Ibrahima Wade, a révélé cette orientation ce jeudi 5 novembre 2026 au cours d'un entretien accordé à l'Agence de Presse Sénégalaise.



Le responsable du COJOJ a souligné la volonté d'aligner le protocole sur la tradition des précédents rendez-vous mondiaux pour marquer l'issue des épreuves fixée au 13 novembre 2026. « Comme partout pour les dernières éditions, notamment à Buenos Aires en 2018, ce sera une cérémonie sobre avec les athlètes et un tout petit peu de public », a déclaré Ibrahima Wade à l'APS. Le dirigeant a indiqué que les autorités étatiques et les collectivités territoriales garderont la liberté d'organiser des festivités complémentaires, en marge du programme officiel dont le format tranche avec le spectacle d'ouverture.



Pour rappel, la cérémonie d'ouverture des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés sur le continent africain avait réuni des milliers de spectateurs autour d'un spectacle de sons et lumières. Le Comité d'organisation a fait le choix de clore l'événement par une rencontre centrée sur les compétiteurs avant leur départ.