Bfem 2023 : les 189 361 candidats inscrits démarrent les épreuves ce mercredi

Après le baccalauréat, place au Bfem (Brevet de fin d'étude moyenne) qui démarre, ce mercredi 12 juillet 2022, dans l’étendue du territoire national. Pour cette année, 189 361 candidats dont 129 232 filles soit un taux de 57%, inscrits dans 1276 jury implantés dans 1135 centres d'examens.



Le directeur des examens et concours, Pape Baba Diassé, qui fait une comparaison à l'année dernière (2022), informe qu'il y a une hausse de 9104 candidats. "Nous allons mobilisé en terme de ressources humaines 1135 chefs de centre, 12624 surveillants, et 6380 secrétaires", a-t-il déclaré sur les ondes de I-radio.



Il poursuit : " Parmi ces candidats nous avons des candidats à besoin éducatif spéciaux, ils sont 15, il y a aussi des candidats malvoyants et non-voyants".



Il faut souligner que les épreuves du deuxième tour du baccalauréat général 2023 vont aussi démarrer ce mercredi.